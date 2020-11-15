Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Kasım Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı son durum

Son dakika haberler… Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı ile günlük tablo her gün paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saatlerinde duyurulan tabloda vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı gibi veriler yer alıyor. Dünyada salgınla mücadele devam ederken ülkemizde vaka ve ölü sayısındaki grafik değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar günlük tablo ile Türkiye'deki son durumu öğrenebiliyor. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 15 Kasım Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı kaç? Bakan Koca son dakika açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona tablosuyla birlikte vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısını güncel olarak duyuruyor. En son 14 Kasım corona tablosu paylaşıldı. 15 Kasım Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo henüz yayınlanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde olacaktır.
Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.