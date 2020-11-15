Tedbirsiz 319 kişiye idari ceza uygulandı

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 14 Kasım günü yapılan kontrollerde bin 927 iş yeri denetlenirken 20 bin 15 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 28, maske takma kuralına uymayan 195 kişi ile 3 iş yerine idari ceza uygulandı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişi ile 1 iş yerine ve koronavirüs ile ilgili alınan diğer tedbirlere uymayan 8 iş yerine idari para cezası uygulandı. Kocaeli'nde Cuma günü alınan ek koronavirüs tedbirleri kapsamında, pek çok cadde, sokak ve açık alanlara getirilen sigara içme yasağına uymadıkları tespit edilen 65 kişiye'de idari para cezası uygulandı. Toplam 319 idari cezanın uygulandığı denetimlerde, yapılan kimlik kontrolleri sırasında, çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 59 kişi yakalandı.

BİN 117 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Yapılan denetimler kapsamına, alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye ve halk otobüsleri ile minibüsler olmak üzere bin 15 araç ve sürücüsü, okul servisi yapan 5 araç ve sürücüsü ve terminalde yolcu taşımacılığı yapan 97 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 117 araç kontrol edildi.