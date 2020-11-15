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TIR'ın çarptığı engelli hayatını kaybetti

’da 49 yaşındaki yürüme engelli kişi akülü ile karşıdan karşıya geçtiği sırada bir TIR'ın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Engelli kişiye vuran sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ise, korona virüsü hiçe sayarak yerini izledi.

AA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 22:02 Son Güncelleme: 15.11.2020 22:10 ABONE OL
TIR'ın çarptığı engelli hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı engelli kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen TIR, Tapantepe Yolu Büyükdikili Kavşağı'nda tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Karlılar'a (46) çarptıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Karlılar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Karlılar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Karlılar'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

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TIR'ın çarptığı engelli hayatını kaybetti
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