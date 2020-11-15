Trabzon'da tefeci operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Trabzon'un ilçelerinden Akçaabat'ta farklı adreslere Özel Harekât polislerinin de katılımıyla eş zamanlı düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akçaabat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tefecilik ve Yağma suçları kapsamında yürütülen soruşturmadan ötürü Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube, İstihbarata Şube ve Özel Harekât Şube ekiplerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Dosya kapsamında 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında dinleme ve teknik takip işlemi yapıldığı, tape kayıtlarında tefecilik yaptıklarının, borçlarını elde etmek için şüphelilerin mağdurları telefon yolu ile arayarak tehdit yoluyla yüksek faiz rakamlarıyla zorla para almaya çalıştıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin yapılan ev aramalarında 892 bin lira değerinde çok sayıda senet ve tapu, ruhsatsız tabanca, şarjör, şarjöre basılı vaziyette çok sayıda dolu fişekler, cep telefonları, çeşitli şahıslar ve dükkânlar adına yazılmış tutarlar bulunan evraklar ele geçirildi.

Şüphelilerin daha önce pek çok suçtan sabıka kaydı ve cezaevi bilgisinin de bulunduğu anlaşıldı.