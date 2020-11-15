Yaşlı kadına çarpmamak için parka daldı

Çanakkale'nin Kepez beldesinde önündeki otomobile çarpmamak için yaya kaldırımına çıkan genç sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı kadını fark edince direksiyonu son anda kırdı. Yaşlı kadın dikkatli sürücü sayesinde kazayı yara almadan atlatırken, motor sürücüsü parka daldı. Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsü Irmak Urhan 17 ABY 595 plakalı motosikletiyle ilerlerken önünde seyir halinde giden otomobilin aniden park ettiğini görünce araca çarpmamak için kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda yürümekte olan yaşlı kadını fark eden motosiklet sürücü direksiyonu ani bir reflekse tekrar sağa kırdı. Olup bitenlerden habersiz kaldırımda yürüyen yaşlı kadın dikkatli sürücü sayesinde kazadan yara almadan kurtulurken motosiklet sürücüsü parkta bulunan ağaca çarparak güçlükle durabildi.

Urhan'ın imdadına yan tarafta bulunan oto yıkamacı koştu. Çevredekilerin 112'ye bilgi vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri genç motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk belirlemelere göre Urhan'ın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı tespit edildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH