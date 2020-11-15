Yozgat’ta kaza yapan iki polis memuru hayatını kaybetti

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde özel otomobilleri ile evlerinden çıkan iki polis memurunun bulunduğu otomobilin yoldan çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu polislerden biri olay yerinde, diğeri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Boğazlıyan TOKİ konutları güzergahında dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görevli polis memurlarından Murat Doğan ve Mahmut Alıcı isimli polis memurlarının içinde bulunduğu otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle takla attı.

Kazada polis memurlarından Murat Doğan olay yerinde, Mahmut Alıcı ise kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde vefat etti.

Hayatını kaybeden polis memurlarının naaşı, bugün saat 14.00'de Yozgat Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek törenin ardından memleketleri Malatya ve Osmaniye'ye gönderilecek.



Polis Memuru Murat Dağhan



Polis Memuru Mahmut Atıcı