Zeytinburnu’nda narkotik operasyonu: Yüzlerce uyuşturucu hap bulundu

İstanbul'un ilçelerinden Zeytinburnu'na bağlı Çırpıcı Mahallesindeki metruk bir binaya operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyetinin düzenlediği operasyonda bina içinde yapılan incelemelerde bir valiz içerisinde çok sayıda silah parçası, 2 karton içine saklanmış halde 24 bin 900 adet extacy adlı uyuşturucu hap ve şişe içine konmuş halde uyuşturucu madde yapımında kullanılan asitli madde ele geçirildi.

Binada bulunan ve gözaltına alınan Emrah A. adlı şüpheli uyuşturucu maddeler ve tabanca parçalarının Halil P. Adlı bir kişi tarafından taksi ile gelerek bıraktığını ileri sürdü.

Çalışmalarda Halil P. ve taksi sürücüsü Hayri B. adlı şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Emrah A. ve Hayri B. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken Halil P. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.