1 haftada 75 operasyon:10 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 9 Kasım – 15 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 74 ayrı operasyonda 196 gram esrar, 1 gram skunk, 513 gram sentetik uyuşturucu, 89 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap, 6 adet sentetik ecza, 1 gram kokain, 6 adet tabanca, 30 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 715 TL nakit para ele geçirildiği belirtildi.

10 TUTUKLAMA

Ayrıca düzenlenen operasyonlarda toplam 132 şahsa adli işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'unun tutuklandığı öğrenildi. Hala gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 1 operasyonda ise 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 1 şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.