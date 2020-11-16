15 yaşındaki çocuğa dayak skandalında flaş!

İstanbul Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuk, aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis, çocuğu darp eden ile olayı görüntüleyen kişi olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı.