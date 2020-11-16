15 yaşındaki çocuğa dayak skandalında flaş!

İstanbul Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuk, aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis, çocuğu darp eden ile olayı görüntüleyen kişi olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı.
2 şüpheli, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.
SAVCILIK TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek karara itiraz etti. Savcılık ki şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Savcılık Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği itiraz yazısında, şüphelilerin henüz 16 yaşını doldurmamış, beden veya ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi darp ederek, üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmaları talep edildi.