2 çocuk annesi kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Elif Yakın, yaklaşık 1,5 yıldır görüştüğü Seyfullah Köroğlu (18) ile telefonda para nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında birbirlerine tehditler savuran ikili, gece saatlerinde buluştu. Karşılıklı küfürleşmelerin üzerine Köroğlu, yanında bulunan tabanca ile Yakın'ı göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yakın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi Köroğlu, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Köroğlu ifadesinde, Elif Yakın ile 1,5 yıldır görüştüğünü, olay öncesinde aralarında tartışma çıktığını, buluşmak için bir araya geldiğini ve kendisine ağır küfürler etmesi sonucu böyle bir olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.