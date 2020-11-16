2. Dünya Savaşı tarihi ve kısaca özeti: İkinci Dünya Savaşı nedenleri, sonuçları ve tarafları

2. Dünya Savaşı nedenleri ve sonuçları, ortaokuldan itibaren her öğrencinin en az bir kere duyduğu öğrendiği bilgiler arasında yer almaktadır. Peki, tüm dünyaya ağır bedeller ödeten, 1. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan kırılgan yapının sonucu olan 2. Dünya Savaşının nedenleri nelerdir, hangi ülkeler katıldı ve ne sonuçlar doğurdu? Hitler 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etti ve İngiltere ile Fransa, iki gün sonra Üçüncü Reich'a savaş ilan etti. Hitler birkaç hafta içinde Polonya'nın ele geçirdikten sonra, Alman ordularının Batı Avrupa'yı süpürdüğü 1940 baharına kadar Nazi Almanyası tarafından başka bir askeri harekat gerçekleştirilmedi. Haziran 1940'ta, egemen sınıfı Nazilerin ülkeyi ele geçirme tehlikesinden çok kendi işçi sınıfının oluşturduğu devrimci tehditle ilgilenen Fransa teslim oldu.

Stalin, korkakça ve hain saldırmazlık paktıyla Almanya ile savaştan kaçınabileceğini ummuştu. Ancak faşist rejim, Sovyetler Birliği'nin yok edilmesini her zaman Avrupa'daki hakimiyet planının ana bileşeni olarak görmüştü. Haziran 1941'de, SSCB'nin Alman işgali başladı. Stalin'in feci yanlış hesaplamalarına ve başlangıçta Kızıl Ordu'nun uğradığı büyük yenilgilere rağmen, Nazi güçleri inatçı bir direnişle karşılaştı.

II.DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ

II.Dünya Savaşı'nın birçok farklı nedeni var. Japon militarizmine, Hitler'den siyasi olarak ele geçirilmeye, burada II.Dünya Savaşı'nın bazı nedenleri var. Versay Antlaşması, müttefik güçlerin çoğunun hoşnutsuzluğundan dolayı tam ve neredeyse tamamen başarısız oldu. Burada Japon militarizmi var. Japon militarizmi, Japonya'nın bir imparatora sahip olması, ancak şu anda ordunun taçlı imparatordan daha fazla söz sahibi olması nedeniyle Japonya'ya hızla yayıldı. Daha sonra Hitler'in siyasi olarak ele geçirilmesi, çünkü hepimiz biliyoruz ki Almanya'da Hitler'in ele geçirilmesi savaşa büyük katkı sağladı.

BARIŞ ÇABALARININ BAŞARISIZLIĞI

1920'lerde istikrarlı bir barışa ulaşmak için girişimlerde bulunuldu. İlki, Milletler Cemiyeti'nin ulusların anlaşmazlıklarını çözebilecekleri bir forum olarak kurulması (1920) idi. Lig'in yetkileri, üyelerin uygun gördükleri şekilde uygulamakta özgür oldukları ikna ve çeşitli düzeylerde ahlaki ve ekonomik yaptırımlarla sınırlıydı. 1921-2 Washington Konferansı'nda, başlıca deniz kuvvetleri, donanmalarını sabit bir orana göre sınırlamayı kabul etti. Locarno Konferansı (1925), Alman-Fransız sınırının bir antlaşma garantisi ve Almanya ile Polonya arasında bir tahkim anlaşması üretti. Kellogg-Briande Paktı'nda (1928), SSCB dışındaki tüm Büyük Güçler de dahil olmak üzere 63 ülke, ulusal politikanın bir aracı olarak savaştan vazgeçti ve aralarındaki tüm anlaşmazlıkları "barışçı yollarla" çözme sözü verdi. İmzacılar önceden "meşru müdafaa" savaşlarından muaf tutulmayı kabul etmişlerdi.

FAŞİZMİN YÜKSELİŞİ

Birinci Dünya Savaşı'nda galip gelenlerin belirttiği amaçlardan biri, "dünyayı demokrasi için güvenli hale getirmek" idi ve savaş sonrası Almanya, savaştan sonra restore edilen veya yaratılan diğer devletlerin çoğunun yaptığı gibi, demokratik bir anayasayı kabul etti. Ancak 1920'lerde, geleceğin dalgası, İtalyan adıyla, faşizmle bilinen bir milliyetçi, militarist totalitarizm biçimi olarak göründü. Halkların isteklerine demokrasiden daha etkin bir şekilde hizmet etme sözü verdi ve kendisini komünizme karşı tek kesin savunma olarak sundu. Benito Mussolini, 1922'de İtalya'da savaşlar arası dönemde ilk Faşist, Avrupa diktatörlüğünü kurdu.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLMUŞTUR?

Bu savaşa katılan devletler şöyle;

Müttefik Devletler

Fransa

Amerika

Birleşik Krallık

Sovyetler Birliği

Mihver Devletler

Almanya

İtalya

Japonya

2. DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ NELERDİR?