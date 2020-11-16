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Haberler Yaşam Haberleri 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun Öğretmenler Günü şiirleri

şiirleri! 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun

Her sene olarak kutlanmaktadır. Bu özel ve anlamlı güne az bir zaman kala öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini şimdiden araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak bilinen ve 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında bu özel gün kutlanmaktadır. Haberimizin içerisinden 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine ulaşabilirsiniz. İşte 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

Giriş Tarihi: 16.11.2020 11:16 Son Güncelleme: 16.11.2020 11:16 ABONE OL
24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

Bizleri yetiştiren, büyüten, kıymetli öğretmenlerimizin gününü anmak için her yıl ülke çapında kutlanmaktadır. Bu özel güne az bir zaman kala öğrenciler araştırmalarına başladılar. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verilmişti. Haberimizin içerisinden 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine ulaşabilirsiniz. İşte 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

24 Kasım 2020 tarihine az bir zaman kala de araştırılmaya başlandı. Öğrenciler geri sayımı başlattılar. Haberimizin içerisinden 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerine ulaşabilirsiniz.

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
Aydınlık A'dan başlayacak

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…

Öğretmenler Günü

Bir gün sizleri anlatmaya yetmez,
Sizin sevginiz asırlarca geçmez,
Hayatım sayfa sayfa eseriniz,
Nasıl unuturuz anıları biz.

Öğretmenim gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun,
Defter, kitap, kalemler neye yarar,
Siz olmazsanız yetişmez dimağlar.

O zaman; devlet millet seni anar,
Çünkü her makamda bir öğrencin var.
Cumhurbaşkanı senin talebendir,
Başbakan hesabı senden öğrenir.

Yıllar geçmiş bir zat elinizi öper,
Ben Milli Eğitim Bakanıyım der.
Sizleri yazarken titrer ellerim,
Sanki gene imtihanda gibiyim.

Hatalı yazdıysam özür dilerim,
Satırlarda sınırlanmaz bu sevgim.
24 Kasım sonbahara rastlar,
Yapraklar döküldükçe sevginiz artar.

Gönlünüz ikinci baharı yaşar,
Tarih böyle mutlu günlerde dolar.
Öğretmenim, gününüz kutlu olsun,
Öğrendikçe bu millet mutlu olsun...

Muhittin YEGÜL

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! 2,3,4,5,6 kıtalık kısa ve uzun Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

ÖĞRETMEN

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla
Yarınlara el ele beraber koşanlarla,
Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,
Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren
Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.
Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.
Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,
Ömrünü adamıştır milletine hizmette.
Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen
Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

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