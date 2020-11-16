60 bin liralık tespih ve yüzük çalan hırsızlar tutuklandı

Nevşehir merkez İbrahimpaşa Mahallesi Garaj Sokak'ta A.K'ye ait kıraathanede yaklaşık değeri 60 bin lira olan 350 adet tespih, 120 adet gümüş yüzük ve 500 gram gümüş tespih püskülünden oluşan koleksiyon çalındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda E.Ş. ve A.S. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 2 ev ve 1 araçta yapılan aramada toplam 252 adet tespih ve 82 adet gümüş yüzük ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada A.S'nin uyuşturucu veya uyarıca madde ticareti yapmak veya sağlama suçundan arandığı, E.Ş'nin de kullanmak için uyuşturucu madde ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan toplam 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Bulunan eşyalar sahibine teslim edilirken şahıslar "İşyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.