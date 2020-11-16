70 yaşındaki habibe nine odunlarını dağdan eşeğiyle kendisi taşıyor

Çanakkale'nin Kızılcadere Köyünde yaşayan 70 yaşındaki Habibe Nine, kışlık ihtiyacı olan yakacak odunları dağdan taşımak dahil, her işini kendi başına görüyor.

Domaniç-Dursunbey sınırındaki ormanlık alan ve doğal güzelliğe sahip olan Kızılcadere köyünde yaşayan Habibe nine, köyde yaşamaktan ve ihtiyaçlarını kendi kendine karşılamaktan memnun olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Burada doğdum, büyüdüm. Hiç hastalanmadım doktora, hastaneye gitmedim. Buraların ormanlık ve doğal güzellikleri bize şifa veriyor. Kendi işlerimi kendim görebiliyorum. Böyle çalışmasam belki hasta olup, bir köşede yatar kalırım. Sağlığım yerinde, sağlığımı da çalışmaya, yürüyüş yapmaya borçluyum. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Biri Kütahya, diğeri Balıkesir'de yaşayan iki oğlu olduğunu belirten Habibe nine, çocuklarının kendisini yanlarına almak istediğini kaydederek; "ben köyümden memnunum ve bu topraklardan ve şifalı havasından kopmak istemedim. Maddi durumum bana yeterlidir. Çocuklarım da destek oluyor. Yardıma ihtiyacım yok. Devletimiz her zaman yanımızda Allah razı olsun" dedi.