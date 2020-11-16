Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı Memur-Sen İl Temsilciliği binasında Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı diğer sendikaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Deniz, sendika olarak Adıyaman'da yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Çuhadar'a bilgi verdi.

Kamu hizmetlerinin sağlanmasında Adıyaman'ın ciddi manada sorunlarının bulunduğunu, kamu çalışanlarının zamanlarını değerlendirecekleri sosyal mekânların yetersiz olduğunu ifade eden Ali Deniz, "Sayın Valimizin, ilimizin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini biliyoruz. Adıyaman'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü ve kamu hizmetinin sağlanmasında kalitenin yükseltilmesi bağlamında yapılacak bütün çalışmaların bir paydaşı olarak, gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere katkı sunmaya hazırız. Bu konuda yapılacak çalışmaların en önemlisi, kamu çalışanlarının motivasyonunun sağlanarak uygulamalarda adaletin ve liyakatin öncelenmesidir" şeklinde konuştu.

Ayrıca çalışma ortamındaki sıkıntıların giderildiği yeni hizmet binasının üstün gayret ve emeklerle hizmete açılmış olmasından dolayı kamu çalışanları adına duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Deniz, "Covid-19 salgını ile topyekun mücadele ettiğimiz bu zor süreçte kamu çalışanlarının Genel Yetkili sendikası olarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla geliştirilen her türlü uygulamaya katkı sunmaya hazırız." dedi.

"Eğitim öğretim yılının başlaması ile beraber okul yöneticilerinin filyasyon ve mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilmesi eğitim hizmetlerinin sunumunda sıkıntılara sebep olmuştu. Sayın Valimizle yaptığımız istişareler neticesinde yaşanan sıkıntı anında çözüme kavuşturulmuştur. İstişareye gösterdiği hassasiyet ve sorunun hızlı ve etkili çözümü dolayısıyla tüm kamu çalışanları adına Sayın Valimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuşan Ali Deniz, "Sayın Valimizin göreve başladığı günden bu yana kamu çalışanlarının sorunlarına yakın ilgi gösterdiğine hemen her ortamda şahit olduk. Motivasyon ve çalışma huzuru odaklı yaklaşımı herkesin takdirini kazanmıştır" dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ise, kamu çalışanlarının sorunlarının, çağdaş yaklaşımlarla oluşturulmuş projelerle giderilmeye çalışıldığını belirterek, "Biz problemleri çözmek için varız. Adıyaman'ın ihtiyacını karşılayacak uygulama ve projelerimize devam edeceğiz. Ancak ve ancak kamu çalışanlarının mutlu olduğu bir ortamda kalkınma gerçekleşir. Sivil Toplum Kuruluşlarının da katkıları ve desteği ile, Adıyaman'ın yerel ve kültürel zenginliklerini yaşatacak, koruyacak, geliştirecek ve bu güzelliklerle birlikte Adıyaman halkının sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek yüksek standartta hizmetler yapmaya gayret edecek, Adıyaman'ın markalaşma yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağız" şeklinde konuştu.