Adliyede sahte avukat şoku

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar ve suç duyurularına göre, Hüseyin Ç. isimli bir kişi kendisini avukat olarak tanıtarak birçok kişiyi dolandırdı. Adliyede birçok hâkim ve savcı tanıdığını söyleyen Hüseyin Ç., itibar gören bir avukat profili çiziyordu. Bir hâkimin odasında çekildiği fotoğrafını paylaşan ve bu şekilde insanların güvenini kazanan Hüseyin Ç.'nin, bu sayede D.A. ve Ş.A.'dan en az 7 bin 450 euro ve 100 bin lira, N.Ü.'den 80 bin lira aldığı ifade edildi. Zanlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.