Ahmet Maranki’ye alıntı suçlaması

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, kamuoyunda bitki uzmanı olarak tanınan Ahmet Maranki ile eşi Elmas Maranki'nin, yayımladığı kitaplarından alıntı yaparak kitap hazırladığını öne sürdü. Bitkilerin insan sağlığı üzerinde etkileri konusundaki çalışmalarını kitap haline getirdiğini anlatan Saraçoğlu, Maranki çiftinin kitabından alıntı yaptığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çift hakkında soruşturma başlatıldı. Bilirkişi, aynı bilgilerin Maranki'nin kitabında yer aldığını belirten bir rapor hazırladı. Haklarında dava açılan çift, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.