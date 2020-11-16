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baba oldu! Ünlü şarkıcı, üvey kızını evlat edindi

Ünlü şarkıcı 'ın, eşinin önceki evliliğinden olan üvey kızını evlat edinmek için açtığı davada yüzü güldü. İstanbul Aile Mahkemesi, Altay’ın talebini kabul etti ve üvey kızının resmi olarak babası oldu.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:29 Son Güncelleme: 16.11.2020 16:42 ABONE OL
Altay baba oldu! Ünlü şarkıcı, üvey kızını evlat edindi

Ünlü şarkıcı Altay, 2002 yılında Gülsün Biber ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten çocukları olmayan çift, Gülsün Biber'in önceki evliliğinden olan kızı ile yıllardır birlikte yaşıyor. Zeynep Kılıç'ı kendi evladı yerine koyan Altay, ona her fırsatta maddi ve manevi anlamda destek oluyordu. Aralarındaki baba kız ilişkisini resmileştirmek isteyen Altay, harekete geçerek mahkemeye başvurmuştu.

ARTIK RESMEN KIZI

Ünlü şarkıcı, üvey kızının babasının vefat ettiğini belirtip Zeynep'i nüfusuna kaydettirmek için dava açmıştı. Geçtiğimiz günlerde Aile mahkemesinde görülen duruşmada ünlü şarkıcının manevi kızı Zeynep artık resmi olarak kızı oldu. Tanıkların dinlendiğin davanın sonucunda Altay, üvey kızı Zeynep Kılıç'ın resmi olarak babası oldu.

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Altay baba oldu! Ünlü şarkıcı, üvey kızını evlat edindi
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