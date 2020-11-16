Ankara'da sahte içki operasyonu! 1 ton 200 litre etil alkol ile içki aroması ele geçirildi

Ankara polisi, bir depoya yaptığı baskında sahte içki yapımında kullanılan 1 ton 200 litre etil alkol ile 173 alkol aroması ve 16 litre meyveli yağ ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir depoya yaptığı baskında 1 ton 200 litre etil alkol, 1 ton 226 litre antiseptik, 259 litre kolonya, 173 adet alkol aroması, 16 litre meyveli yağ,7 litre gliserin,9 adet cinsel içerikli sprey ve 192 adet karınca yağı ele geçirdi. Sahte içki üretiminde kullanılan malzemeleri depolayan 5 kişi gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.