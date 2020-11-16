Anneme küfür etti deyip 22 yerinden bıçakladı! Çocukluk arkadaşını öldürdü

Olay dün gece Arnavutköy Avşar Sokakta meydana geldi. İsa Şahinduran isimli genç, çocukluk arkadaşı Öztürk Y. ile birlikte 06 FJZ 06 plakalı otomobilin içerisinde alkol alıp oturmaya başladı. İddiaya göre İsa Şahinduran Öztürk Y.'nin cep telefonunda annesinin fotoğrafını gördü ve küfürlü konuştu. Bu konuşma üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi üzerine Şahinduran, arkadaşı Öztürk Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.



Arkadaşını bıçakla ağır yaralayan Öztürk Y. olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesi alan Şahinduran, otomobil içinden güçlükle çıktı. Bir süre sokakta yürüyen Şahinduran daha sonra mahalle sakinlerinden yardım istedi. Talihsiz gencin 'imdat' çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.





22 YERİNDNE BIÇAKLADI



Bir süre sokakta yürüyen Şahinduran, aşırı kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri talihsiz gencin kan kaybından hayatını kaybettiğini tespit etti. Arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Şahin Duran'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.





ANNEME KÜFÜR ETTİ



Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Öztürk Y'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde; "Anneme küfür etti sinirlendim olay gerçekleşti" dediği ileri sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.