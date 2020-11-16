Ardahan Serhat Ulu Camii ibadete hazır

Ardahan'ın Karagöl Mahallesi Kapalı Halk Pazarının yanında Temmuz 2013'te temeli atılan Serhat Ulu Camisinin ibadete hazır hale getirildi.

Serhat Ulu Cami, 2 bin kişilik kapasitesiyle Ardahan'ın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor. "Artık bizimde bir ulu camimiz var" diyen ve bu caminin yapılmasıyla Ardahan'da büyük bir ihtiyacın giderildiğinin altını çizen Ardahan Ak Parti Milletvekili Orhan Atalay, "Bu büyük bir ibadet merkezi, Ardahan da kalabalık bir toplulukla gidebileceğiniz büyük bir camii. Bu gün Ardahan'ın büyük bir eksiğini de giderilmiş olduğunu görmekten mutlu olduk." dedi.

Vekil Atalay, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve hayır sahiplerine şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Memleketime hayırlı olsun." şeklinde konuştu. Camiyi ziyaret eden vatandaşlar da, bu camii ile Ardahan'ın büyük bir ihtiyacı giderildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandılar.

Estetik görünümü ile dikkat çeken Ardahan Serhat Ulu Camiinin ibadete hazır hale gelmesi, Ardahanlı vatandaşları heyecanlandırdı.