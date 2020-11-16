Aslı Baş davasında flaş gelişme! İntihar değil cinayet

Muğla Bodrum'da, 2003 Miss Model Of The World birincisi manken Aslı Baş'ın 10 yıl önce turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, geçen ocakta çıkan kararı, savcılık istinafa taşındı.Davada, Bayer'in oğlu Hakan Bayer'e "kasten öldürme", Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner'e "yalan tanıklık", Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'e "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından beraat kararı verilmişti. Savcılığın istinaf başvurusunda kararların usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, cinayetle ilgili çelişkiler 5 maddede sıralandı.Başvuruda en dikkat çeken kısım Hakan Bayer'le ilgili bölüm oldu. Başvuruda, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan iki ayrı rapor ve bilirkişi raporunda yapılan, Baş'ın düştüğü noktaya başka kişi veya kişiler tarafından "Aşağı bırakma veya atma" sonucu düştüğü tespitleri hatırlatıldı. Baş'ın, sırt üstü düştüğünü gösteren kamera kayıtlarıyla ilgili tespitler de vurgulandı. Hakan Bayer'in "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerekirken, beraat kararı verildiği ifade edildi.