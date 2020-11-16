Bademin faydaları nelerdir? Badem yemek hangi hastalığa iyi gelir? Bademin yararları ve besin değeri

Günümüzde badem, kuruyemişler arasında önemli bir konumu vardır ve bunu hem besleyiciliği hem doyuruculuğu hem de faydalarına borçludur. Bademin pek çok çeşidi vardır ve renklerine, şekillerine ve boyutlarına göre sınıflandırılırlar. Peki, bademin faydaları nelerdir, badem yemek hangi sağlık sorunlarına iyi gelmektedir? Bu başlık altında, bademin faydaları başta olmak üzere bu yemişin besin değerleri ve kalorisi hakkında bilgiler yer alıyor.

ABD'DEN AVRUPA'YA EN ÇOK TÜKETİLEN YEMİŞ

Hollywood yıldızlarının ülkesi Kaliforniya, dünya çapında en çok badem yetiştirip üretiyor. Buna ceviz diyebiliriz ama badem aslında bir ağacın tohumudur. Herhangi bir iyi oyuncu gibi, diyetinizde bir dizi rol oynayabilirler. Bunları tabağınızda badem ezmesi şeklinde protein olarak gördüklerini görebilirsiniz. Ayrıca, sizi daha uzun süre tatmin etmek için salatanıza attığınız yağ olarak da kullanılabilirler. Son olarak, onları öğleden sonra atıştırmalıklarınızda sizi akşam yemeğine kadar fırlatacak enerji yüklü yakıt olarak görebilirsiniz. Öyleyse kırmızı halıyı açın, çünkü diyetinizde oynadıkları rol ne olursa olsun, bademler hem lezzet hem de sağlık yararları kategorilerinde ödül sahibidir.

BADEMİN FAYDALARI VE ZARARLARI

"Kuruyemişlerin şişmanlattığı" konusunda endişelenmeli misiniz? Aslında dengeli tüketilirse oldukça faydalıdırlar. Badem, beslenme yüklü gıdalardan biridir ve çok az insan, çok fazla badem yemekten dolayı kendilerini aşırı kilolu veya sağlıksız bulur. Yine de, aşırıya kaçmak ve diyetinizi baltalaması mümkündür. Bir ons badem - yani 24 adet badem - 180 kaloridir, 6 gram doyurucu protein ve 14 gram kalp dostu yağ içerir. Kısıtlama yani dengeli tüketim elbette gereklidi. İş yerinizde, okulda veya dışarıda tüketmek istiyorsanız, ön porsiyonlama gerçekten faydalıdır, bu yüzden kendinize atıştırmalık poşetler yapın ve badem tüketiminizi bu şekilde kontrol edin.

Badem, vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olur. LDL (kötü) kolesterolü düşürürler ve oksijen ve besinlerin kanda daha serbestçe akmasına yardımcı olan E vitamini, magnezyum ve potasyum ile doludurlar.

Badem kemik yapıcı bir besindir. Bu 1 onsluk porsiyonda 1/4 fincan süt kadar kalsiyum var. Bunun da ötesinde, iskeletinizi ve chompers'ınızı sağlıklı ve güçlü tutmak için fosfor yüklüdür, bu da kırılma ve kırılma riskinizi azaltır.

Modern teknoloji sayesinde bademlerinizi içebilir, pişirebilir ve serpebilirsiniz. Bu kuruyemişlerin faydalarından yararlanmak istiyorsanız, şu seçenekleri deneyin:

SÜT ÜRÜNLERİNİN ALTERNATİFİ: BADEM

Badem, harika bir süt ürünü alternatifidir. Elbette %100 süt ürünü yerine geçmez ve süt ürünleri tüketmeniz de tavsiye edilir. Beslenme uzmanları ve doktorlarının tavsiyeleri arasında süt çeşitlerinin hemen yanında badem sütü ve badem yoğurdu vardır. Mısır gevreğinizin üzerine dökün, kahvenize ekleyin veya doğrudan için. Normal yoğurdunuzu antioksidan açısından zengin alternatifle değiştirebilir ve atıştırmalık olarak, parfe veya hamur tatlılarınız için sos olarak kullanabilirsiniz.

BADEM SÜTÜ FAYDALARI BADEMİN KENDİSİYLE AYNI DEĞERE SAHİP DEĞİLDİR

Beslenme Uzmanı David Katz, MD'nin belirttiği gibi, badem sütleri kalite açısından farklılık gösterir ve ilave şeker içerebilir; ayrıca, kabuklu yemişin tüm besinlerini sağlamazlar.

Badem ezmesi, bir zamanlar sağlıklı gıda mağazalarıyla sınırlı olan harika icatlardan biridir, ancak şimdi onu süper marketlerden mahalledeki bakkala kadar birçok yerde buluyoruz.

Fıstık ezmesi gibi kullanın: kereviz çubukları ve elma dilimleri ile bir sandviçte yulaf ezmenize biraz badem karıştırabilirsiniz. Hareket halindeyken taşınabilir, sabit bir atıştırmalık için çantanıza, masanıza veya arabanıza atabileceğiniz kelepçeli plastik paketlerde ya da buzdolabı poşetinde saklayabilirsiniz.