Bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaç açılıyor, kaçta kapanıyor? Öğle arası kaçta?

Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? soruları vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kovid-19 artışı ile birlikte alınan tedbirler banka çalışma saatlerinde değişikliği de beraberinde getirdi. Peki, bankaların çalışma saatleri ne oldu? 2020 bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar;

2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ – BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs salgınında yaşanan artış, bazı bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe neden oldu. İşte banka çalışma saatleri 2020;

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı duyuruyla müşterilerine İstanbul'daki şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini verdi. Garanti BBWA'dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki şubeleri 16 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. İnternet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. Buna göre İstanbul il ve ilçelerinde bulunan şubeler 9 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası ise şubelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank ise hafta içi 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi mesai saatleri 09.00 - 17.00 saatleri arasındadır.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank ise şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.

Bunun yanı sıra bankaların çalışma saatleri güncel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgiyi almak adına bankaların internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ya da bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.