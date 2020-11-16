BİM 17 Kasım aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda yerini alacak! Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yine vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Yiyecek içecek ürünleri ile birlikte kozmetik ürünlerin yer aldığı Salı kataloğunda indirimli ürünler yer alırken Salı sabahı ürünler raflarda yerini alacak. İşte BİM 17 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2020

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM 17 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.