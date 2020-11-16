Bitlis’te patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan İlçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla "Şehit Uzmançavuş Sedat Köroğlu 2020-79" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda yapılan arama faaliyetlerinde 14 adet pil bloğu, 2 metre lehim teli, 4 adet boru kelepçesi, metre elektrik kablosu, 4 adet koli bandı, 3 adet elektrik bandı, 1 adet akü, 1 adet alüminyum folyo, 2 adet şemsiye, 25 metre ip, 1 adet mont, 1 adet yelek, 6 adet kaşık, 4 adet bulaşık süngeri, 1 adet makas, 1 adet pense, 1 adet tornavida ve 1 adet eldiven ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay yerinde kontrollü bir şekilde imha edildi.