Bitlis’te Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya operasyonunda patlayıcı ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ile barınma arayışını bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Şeyhhabip-Sarpkaya ana barınma alanında 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Er Şevket Kesip 2020-54" operasyonu düzenlendi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Mutki'de terör örgütünce tuzaklanmış EYP düzeneği ve terör örgütüne ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Operasyon kapsamında Mutki İlçesi Şeyhhabip Ana Barınma Alanında; 6 adet mağara, 6 adet sığınak ve 2 adet depo içerisinde; Toprağa gömülü vaziyette 1 basma düzenekli 500 gr TNT kalıpla hazırlanmış EYP düzeneği, 1 jeneratör, 3 büyük tüp, 1 adet buji, 1 adet 12 V akü, 40 metre kablo, 2 çift spor ayakkabı, 1 adet kürek, 1 adet testere, 3 adet battaniye, 3 adet jelikan bidon, 4 adet çaydanlık, 2 adet tava, 4 adet bardak, 1 adet dikiş seti, 1 koli diş macunu ve 565 kg çeşitli gıda malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Sığınak, barınak ve mağaralar da kullanılamaz hale getirildi.