Çekiçle öldürülen Arda toprağa verildi!

Ankara'da anneleri alışverişte olduğu sırada arkadaşının çekiçli saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 13 yaşındaki Arda Defne toprağa verildi.

Annelerinin alışverişte olduğu sırada evde yalnız kalan 13 yaşındaki Ege Ö., Arda Defne ve ikiz kardeşi Ege D., bilgisayar oyunu nedeniyle tartışmış, büyüyen tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Ege Ö., Arda D. ve ikizi Ege D.'ye evde bulduğu çekiç ile saldırırken Ege D, yaralı kurtulmuş Arda Defne ise aldığı çekiç ve bıçak darbeleri sonucunda hayatını kaybetmişti. Arda Defne'nin cenazesi işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.

Küçük Arda gözyaşlarıyla toprağa verildi.