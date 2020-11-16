Çengelköy'de yanan tarihi Vaniköy Camii imamından son dakika açıklaması! "Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık..."

Son dakika haberine göre dün yanan tarihi Vaniköy Camii imamı Mustafa Çoşkun, ifadesinde yangının yerden ısıtma sisteminden çıkabileceğini vurgularken lojmanda bulunan ziynet eşyaların yangının ardından bulunamadığını söyledi. Başsavcılık, hırsızlık şüphesi dahil tüm ihtimalleri soruşturuyor.
İstanbul Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii'nde meydana gelen yangınla ilgili savcılık harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 'Yakarak, yakıcı ve patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı, yanan camide inceleme yaptı. Soruşturmada camii imamı Mustafa Coşkun ve eşi Havva Coşkun'un da arasında bulunduğu 5 ismin ifadesine başvuruldu.
Yapılan incelemelerde olay yerinde tiner bulunurken, camiinin bayanlar bölümünde ise şemsiye tipi tüplü sobalar olduğu ortaya çıktı. Camii imamı ifadesinde, sobaların boş olduğunu öne sürerken, 11 Kasım'da camii çevresini boyamak için tiner kullandığını söyledi. Coşkun, yangının alttan ısıtma sisteminden çıkmış olabileceğini savcılıkla paylaştı.
"EŞİM 'KOKU VAR' DEDİ"
Camii imamı Mustafa Coşkun ifadesinde, olay günü Şile'de bulunduğunu, eşinin kendisini saat 11.00 sularında arayarak, 'Evde değişik bir koku var' dediğini aktardı. Coşkun, ifadesinin devamında şunları söyledi: "Camii'nin yedek anahtarı, izinli olduğumda cemaat mağdur olmasın diye karşımızda bulunan yalının güvenliğinde bulunmaktadır. Eşimle konuştuktan sonra yalının güvenlik görevlisi Zeki M.'yi aradım. Yalının teknisyeni Vahdettin beyin kontrol etmesini istedim.
"EVDE MONTLA OTURMAKTAYIZ"
Daha sonra Zeki'yi aradım, sıkıntı olup olmadığını sordum. O da sıkıntı yok dedi. Tedbir amaçlı camiinin ve bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söylediler. Saat 13.10 sıralarında eşim aradı ve kadınlar bölümünün yandığı söyledi. Ben de apar topar camiye gittim. Gittiğimde yangından dolayı camii kullanılamaz hale gelmişti. Camiinin tamamı kadınlar bölümü de dahil olmak üzere alttan ısıtmalıdır. Evimizde ısıtma sistemi yoktur. Doğalgaz için başvuruldu ancak bağlanmadı. Evde halihazırda montla oturmaktayız. Bizden önce lojmanda kalanlar sobayla ısınıyormuş.
LOJMANIN DIŞINDA TİNER BULUNDU
11 Kasım'da camiinin duvarı, lojman giriş kapısı ve bahçedeki duvarını boyamıştım. Olay yeri inceleme raporunda da belirtilen tiner kalmıştı. Boyama işlemi bitti ancak bu tiner, evin dışında bahçede bulundu. Yangınla bir alakası yoktur.
TÜPLÜ SOBALAR BAYANLAR BÖLÜMÜNDEYDİ
Bayanlar bölümünde ise kullanılmayan eşyalar vardı. Bizden önce kafelerde kullanılan şemsiye tipi tüplü sobalar da buradaydı. Bu tüpler boş durumdaydı. Zaten yangında da patlayan bir tüp olmadı. Bence yangın, bayanlar bölümündeki elektrikli yerden ısıtma sisteminden çıktı. "
DAHA ÖNCE SOBA KULLANILMIŞ
Camii imamın eşi Havva Coşkun da verdiği ifadesinde şunları anlattı: "Olay günü 11.00 sıralarında eve geldim. Evde farklı bir koku hissettim. Hemen eşime haber verdim. Camii'nin yedek anahtarı karşıdaki yalının güvenlik noktasındaydı. Vahdettin beyle camiye girdik. İçeride kimse yoktu. Vahdettin bey elektrik sigortalarını tedbir amaçlı indirdi. Ben de camları açtım. Daha sonra çıktık. Saat 13.10 sıralarında tekrar değişik bir koku duyunca dışarı çıkıp bakmak istedim. Evimin kapısının altından duman geldiğini gördüm."
5 GÜN ÖNCE CAMİYİ İŞLETEN VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİNE GİRMİŞ
Caminin Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait olduğunu söyleyen Uğur Vanioğlu, bilgi sahibi sıfatı ile alınan ifadesinde, "Bu vakıf dedemizden kalmadır. Bende 10 Kasım 2020 tarihi itibari ile bu vakfın mütevellisiyim. Caminin içerisinde bulunan eşyaların envanteri Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Üsküdar Müftülüğü'nde bulunmaktadır. Olay yerinde 7 adet çeşitli ebatlarda Arapça harflerle dini motifli çerçeve, 4 adet parçalanmış halı, bir adet süs eşyasını teslim aldım. Envanterde bulunan diğer eşyalar kullanılmaz haldeydi. Caminin yanmasında şüpheli bir durumun tespiti halinde davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Üsküdar Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili ifadesine başvuran cami imamı Mustafa Coşkun'ın, "Saat 11.00 sıralarında eşim beni aradı. Camiden değişik kokular geldiğini söyledi. Şile'de olduğum için, caminin karşısında bulunan yalının güvenlik görevlilerine haber verdim. Aynı anda da yola çıktım. Olay yerine geldiğimde yangının söndürüldüğünü gördüm" dediği öğrenildi.
YANGIN SONRASI ZİYNET EŞYALARIMIZI BULUMADIK
"Evin içerisinde ziynet eşyalarım bulunuyordu" diyen Coşkun'un "Yangın sonrası ise yapılan araştırmalarda bu eşyalar bulunamadı. Soruşturmada şüpheli bir durum tespit edilirse davacı ve şikayetçiyimö ifadesini kullandığı kaydedildi.