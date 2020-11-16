Çengelköy'de yanan tarihi Vaniköy Camii imamından son dakika açıklaması! "Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık..."



Üsküdar Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili ifadesine başvuran cami imamı Mustafa Coşkun'ın, "Saat 11.00 sıralarında eşim beni aradı. Camiden değişik kokular geldiğini söyledi. Şile'de olduğum için, caminin karşısında bulunan yalının güvenlik görevlilerine haber verdim. Aynı anda da yola çıktım. Olay yerine geldiğimde yangının söndürüldüğünü gördüm" dediği öğrenildi.

YANGIN SONRASI ZİYNET EŞYALARIMIZI BULUMADIK

"Evin içerisinde ziynet eşyalarım bulunuyordu" diyen Coşkun'un "Yangın sonrası ise yapılan araştırmalarda bu eşyalar bulunamadı. Soruşturmada şüpheli bir durum tespit edilirse davacı ve şikayetçiyimö ifadesini kullandığı kaydedildi.