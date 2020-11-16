Çifte cinayetten eski koca çıktı

İstanbul Silivri'deki korkunç olay, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, Tülay Sivil (38) ile eşi Mesut Sivil'in (30) evlerinin yakınına gelerek pusu kurdu. Saldırgan, çifte evlerine girmek üzereyken pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, Tülay Sivil'in eski eşi Erdem D. (43), sabah saatlerinde polise teslim olup cinayetleri kendisinin işlediğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Erdem D, daha sonra adliyeye sevk edildi.