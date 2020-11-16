Çılgın Sayısal Loto sonucu belli oluyor: 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Hızlı bilet sorgulama ekranı

80 milyon TL'nin üzerin de devreden büyük ikramiye için heyecan dorukta. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam yine aynı saatte açıklanacak. Peki, bu hafta yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman paylaşılacak ve büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi? Bu başlık altında, Milli Piyango Online canlı yayını ile açıklanacak olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve geçen haftanın sonuçları hakkında detaylar yer almaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 KASIM AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarına epey hız kazandırdı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte bu akşam 80 milyon'u aşkın ikramiyenin sahibi belli oluyor. Haberimizde, 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.