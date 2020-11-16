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Çılgın sonucu belli oluyor: 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Hızlı bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanla beklediği Çılgın çekiliş sonuçları için geri sayım sona eriyor. Loto çekilişi canlı yayın ile açıklanacak ve bu akşam paylaşılacak. Peki, MPİ Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, Online idaresinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:54 Son Güncelleme: 16.11.2020 18:57 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonucu belli oluyor: 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Hızlı bilet sorgulama ekranı

80 milyon TL'nin üzerin de devreden büyük ikramiye için heyecan dorukta. Online tarafından gerçekleştirilen Çılgın çekiliş sonuçları bu akşam yine aynı saatte açıklanacak. Peki, bu hafta yapılacak olan Loto çekiliş sonuçları ne zaman paylaşılacak ve büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi? Bu başlık altında, Milli Piyango Online canlı yayını ile açıklanacak olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve geçen haftanın sonuçları hakkında detaylar yer almaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 KASIM AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarına epey hız kazandırdı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişte bu akşam 80 milyon'u aşkın ikramiyenin sahibi belli oluyor. Haberimizde, 16 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto sonucu belli oluyor: 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Hızlı bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI GEÇEN HAFTA (14 KASIM 2020)

Önceki çekilişe ait sonuçları açıklandı.

Loto önceki çekilişi Cumartesi akşamı 21:45'de TV8 ekranında Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana geldi. Vatandaşlar 21:45'ten itibaren çekilişi TV8 ekranından takip etti. Çekilişin sona ermesi ile birlikte ise kazandıran numaralar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları 14 Kasım Cumartesi: 01, 06, 14, 15, 30, 72 + 22 (Joker)

11 KASIM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

11 Kasım Sayısal Loto çekilişi sonucu belli oldu. Online adresinde paylaşılan bilgilere göre son çekilişte kazandıran numaralar şöyle: 12,20,38,72,74,87 ve joker 14. 6 bilenin çıkmamasıyla birlikte gelecek çekilişte büyük ikramiye 79 milyona yaklaştı.

Çılgın Sayısal Loto sonucu belli oluyor: 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Hızlı bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

Loto sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz

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Çılgın Sayısal Loto sonucu belli oluyor: 16 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada! Hızlı bilet sorgulama ekranı
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