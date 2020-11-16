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Cizre TSO ve OKİD Arasında Ticari İşbirliği Protokolü imzalandı

ve Sanayi Odası ile Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği (OKİD) arasında Türkiye-Cizre-Irak- arasında ticaretin kabiliyetini arttırmak amacı ile işbirliği protokolü imzalandı.

ABİDİN YEL
Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:50 ABONE OL
Cizre TSO ve OKİD Arasında Ticari İşbirliği Protokolü imzalandı

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi adına düzenlenen protokol, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Meclis Başkanı ve Cizre İktisadi ve Kültürel Kalkınma Platformu (CİKAP) başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve aynı zamandan Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı İmdat Bilal arasında imzalandı.

İmzalanan protokol ile İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi özellikle Cizre-Erbil arasında Tüccar sorunlarının çözümlerine yardımcı olunması, ticari faaliyet deneyimlerinin aktarılması, ticaret hukuku, dış ticaret ve gümrük mevzuatı konularındaki gelişmelerin taraflara bilgilendirilmesi amacı ile imzalandı.

İmza töreninden sonra kısa bir açıklama yapan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç;"imzalan protokol ile Cizre ile Erbil arasında ticaretin daha da gelişmesi ve iki şehrin ticaretten daha pay almasını sağlamak amacı ile bilgilendirme havuzu kurulacağını dile getirerek; bu hususta iki ülke arasında ki ticari faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlayacak.Bu adımın atılmasına öncülük eden Meclis Başkanımız aynı zamanda CİKAP başkanı olan Ömer Faruk Yıldırım ile Türkmen Cephesi Milletvekili ve aynı zamandan Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı İmdat Bilal'a teşekkür ediyor, bu işbirliği protokolünün her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.

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Cizre TSO ve OKİD Arasında Ticari İşbirliği Protokolü imzalandı
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