Çocuklar ‘Engelsiz Yaşam Parkı’na kavuştu

Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Ağaçlandırma ve Sosyal Tesisleri içerisindeki 7 bin 700 metrekarelik alana yapılan park, engelli çocukların yanısıra polis teşkilatının ailelerini de misafir edecek. Bir çok oyun alanı bulunan parka gelen aileler, çocukları ile doyasıya vakit geçirebilecek. Salıncakta sallanıp, kaydırağa binen ve basketbol oynayan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Engelsiz Yaşam Parkı'nın yapımında emeği geçen belediye başkanları ve çalışanlarına teşekkür etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü olarak, her zaman vatandaş odaklı hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Aydın, "Toplam 255 bin metrekarelik sosyal tesisimizin içerisindeki 7 bin 700 metrekarelik alanında, içerisinde engelli çocuklarımız için park, diğer çocuklarımız için de oyun sahaları ve aileleriyle zaman geçirebileceği alanlar yapıldı. Desteklerini esirgemeyen Valimiz Vahdettin Özkan'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, Selçuklu, Karatay ve Meram belediye başkanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Aileler de böyle bir parka sahip oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.