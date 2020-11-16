"Çoğaltım Merkezi" olarak kullanıyorlardı! Kimyasal zehirlerle suçüstü yakalandılar

İstanbul'da tencere ve kazanlarda kaynattıkları ve damıttıkları Metamfetamin maddelerini piyasaya sürmeye çalışan İran uyruklu iki kimyager yakalandı. 38 kilogram Metamfetamin ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri "Metamfetamin" adı verilen uyuşturucu maddelerinin bulunduğu iki farklı çoğaltım merkezine Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Beylikdüzü ve Esenyurt İlçeleri'nde baskın düzenlenen adreslerde uyuşturucu maddeleri tencere ve kazanlarda kaynatarak ve damıtarak çoğaltan ve piyasaya sürmeye hazırlanan İran uyruklu iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi" olarak kullanılan iki adreste hem sıvı hem de katı halde 38 kilogram Metamfetamin maddesi ve uyuşturucu maddeleri çoğaltmakta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İran uyruklu iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.