Darp edildiği gerekçesiyle karısına uzaklaştırma kararı aldırdı

Konya'da yaşayan iş insanı Mehmet Nuri E. (55) 7 yıllık eşi Emine E'nin (55) kendisini dövdüğünü öne sürerek eşi hakkında şikâyette bulundu. Konya 2. Aile Mahkemesi Emine E.'nin 22 gün süreyle evden uzaklaştırılmasına karar verdi. Eşine elini bile kaldırmadığını, bu olanların tamamen kurmaca olduğunu belirten Emine E. ise hakkında verilen bu karara isyan etti. Kadına yönelik şiddeti önlemek için çıkartılan bu kanunun hiçbir şey yapmamasına rağmen eşinin lehine verildiğini belirten Emine E. verilen karar nedeniyle sokakta kaldığını söyledi.

Bir firmanın bölge bayiliğini yapan Mehmet Nuri E, 28 Ekim akşamı adli rapor almak için Konya Şehir Hastanesine gitti. Darp sonucu göğüs ağrısı şikâyeti bulunduğun belirten Mehmet Nuri E'ye muayene sonucunda 'Hayati tehlike ve kemik fraktürü yok, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir' raporu verildi. Bu raporla birlikte polis merkezine giden Mehmet Nuri E. kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü eşi Emine E. ve eşinin ilk evliliğinden olan oğlundan şikâyetçi oldu.

'HERYERİME VURDU DEDİ AMA RAPORDA BİR ŞEY ÇIKMADI'

Mehmet Nuri E. Aile İçi ve Kadına Karşı Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde, "Eşimle 7 yıldır resmi nikâhlı olarak evliyim. Eşimin ilk eşinden olan oğlu da bizimle yaşamaktadır. 2,5 yıl önce eşimin oğlu yüzünden aramızda sorunlarımız başladı. Oğlu başka eve çıkmıştı. Bu sıralar aramızda biraz düzelme oldu. Ancak birkaç küçük tartışma olmuştu. 25 Ekim akşamı sorunlarımızı çözmek için oturup konuşuyorduk. Tartıştıktan sonra eşim, oğlu ile birlikte toparlanıp evden ayrıldılar. 27 Ekim tarihinde saat 19.00 sıralarında eve geldim. Bir süre sonrada eşimde eve geldi. Ben eşyalarını toplayıp gidecek sandım. Gece saat 00.30 sıralarında odaya çıktığımda odamızda yatıyordu. 'Neden buradasın' dedim. 'Bu evde bende yaşıyorum' diyerek tartışmaya başladık. 'Bana sen beni kandırdın' dedi. Ben de 'Senin geliş nedenin belliymiş' dedim. Üzerime yürüdü ve kalp hastası olduğumu bildiği halde göğsüme yumruk vurmaya başladı. Sonra kol çantasını alarak vurmaya devam etti. Omzuma, göğsüme denk gelen her yerime vurdu. Ellerini tutmaya çalıştım ancak yine de darbe aldım. Sabah işime gittim. Skşam ise Konya Şehir Hastanesine giderek darp raporu aldım. Eşim ve oğluna karşı 6284 sayılı Kanun kapsamında önleyici ve koruyucu tedbir kararı istiyorum. Can güvenliğim yok. Evim ve iş yerim içinde önleyici ve koruyucu tedbir kararı istiyorum. Eşim ve oğlundan şikayetçiyim" dedi.

Şikayet üzerine polis, 6284 sayılı Kanun kapsamında Emine E. hakkında 30 gün süreyle evden uzaklaştırma, Mehmet Nuri E.'nin bulunduğu ev ve iş yerine yaklaşmama kararı verip, Mehmet Nuri E.'ye 30 günlük çağrı üzerine koruma tedbiri uygulandı.

ÖZEL HASTANEDEN ALDIĞI MUAYENE FORMUNU DA MAHKEMEYE SUNDU

Mehmet Nuri E, iddia ettiği olaydan 18 saat sonra Konya Şehir Hastanesinde aldığı rapordan bir gün sonrada özel bir hastaneye gitti. Mehmet Nuri E. kardiyoloji bölümüne giderek göğsüne ağrı, morluk ve çarpıntı şikayetinin olduğunu söyledi. Doktor muayenesinin ardından Mehmet Nuri E. hakkında sol meme iç kısmında 6×3 cm boyutunda ekimoza rastlanıldığı yönünde muayene formu düzenledi.

22 GÜN SÜREYLE UZAKLAŞTIRILMA KARARI VERİLDİ

Konya 1. Aile Mahkemesi, kolluk tarafından verilen önleyici ve koruyucu tedbir kararının hakim tarafından ilk iş günü içerisinde onaylanmamış olması nedeniyle karar kaldırıldı. Emine E'nin avukatı da bu kararla ilgili üst mahkemeye itirazda bulundu. İtiraz nedeni olarak da, "Kolluk işlemleri 6284 sayılı Kanun kapsamına ve uygulamasına açıkça aykırı şekilde gerçekleştirilmiş, 'Gecikmesinde sakınca bulunan hal' olmamasına rağmen sanki bu şart varmış gibi önleyici tedbir kararı verilerek hakim onayı olmadan yasaya aykırı şekilde Emine E'nin mağduriyetine yol açacak şekilde bu kanun kollukça uygulanmaya çalışılmıştır" denildi.

Ancak Konya 2. Aile Mahkemesi bu itirazı reddetti. Mahkeme tüm delillerin toplandığını ve somut deliller çerçevesinde tedbir kararı isteyen Mehmet Nuri E'nin itirazını kabul ederek, kusurluların tedbir isteyenin bulunduğu 'müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesine' ve bu kararın 22 gün süreyle geçerli olması yönünde karar verdi.

"BU OLAY BİR KURMACA"

Olayın tamamen bir kurmaca olduğunu belirten Emine E, "Bir arkadaşımda yemekteydim. Akşam eve geldiğimde kapının önünde polislerin olduğunu gördüm. Ben olayı burada öğrendim. Olaydan 18 saat sonra darp raporu almış. Bir gün sonrada özel hastaneden darp raporu alınmış. Bununla da Aile Mahkemesine gidilmiş. Ortada böyle bir darp olsaydı, raporu ilk veren doktor bunu görürdü. İkinci raporu veren doktor da neye dayanarak bu raporu vermiş bilmiyorum. Bunların hepsi bir kurmaca. Madem ben ona vurmuşum olaydan sonra benim kızıma neden sosyal medyadan arkadaşlık göndermiş? Herhangi bir darp veya vurma asla söz konusu değil. Benim hakkımda kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapılmış. Aile Mahkemesine ilk alınan adli raporun gönderilmediğini öğrendik. Ortada bu kadar yanlışlık olduğu için itirazımızı yaptık. Ancak itirazımız reddedildi. Bir de bunun üzerine yaşadığım evden çıkarılmam konusunda bir karar verildi. Ben de üzerimdeki kıyafetlerle ortada kalakaldım. Eşimin gidecek bir sürü yeri varken, benim burada gidebilecek kimsem yok. Çok üzülüyorum. Arkasına düşüp geldiğim, inandığım adam bu mu diye. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 6284 sayılı Kanun hiçbir şey yapmadığım halde eşimden yana kullanıldı" dedi.

Emine E. gereken hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve hakkını sonuna kadar arayacağını da sözlerine ekledi.