Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de kumar oynayıp sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yağdı

'de kumar oynayıp sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yağdı

'de kumar oynandığı belirlenen 3 kişinin iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonunda iş yerlerinde kumar oynayanve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye 44 bin 550 TL ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 18:26 ABONE OL
Denizli'de kumar oynayıp sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yağdı

Denizli'de dün kumar oynatıldığı tespit edilen 3 kişinin iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda kumar oynadığı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden kişilere adeta ceza yağdı.

22 KİŞİYE 24 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kumar oynandığı belirlenen 3 iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 1125'er TL'den toplam 24 bin 750 TL para cezası verildi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları da belirlenen ayrıca 19 bin 800 TL para cezası kesildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de kumar oynayıp sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA