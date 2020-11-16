Düzce’de dilenci operasyonu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, kentin çeşitli bölgelerinde ve trafik ışıklarında dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ortaklaşa çalışma yapan ekipler, trafik ışıklarında bekleyen araçların aralarına girerek, tehlike oluşturan ve çeşitli bahanelerle dilencilik yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

ÇOCUK DİLENDİRENLERE İŞLEM

Duygu istismarı yaparak haksız kazanç elde eden kişiler, zabıta Karakol Müdürlüğü'ne götürülerek kabahatler kanunu gereğince haklarında yasal işlem yapıldı. Zabıta ekipleri, dilenciliği meslek haline getiren şahıslara ve yanlarında çocuklarını dilendirdiği için TCK 229/1 den adli işlem yaparak savcılığa sevk etti. Yasa gereği çocuklarını ya da kendini idare demeyecek olan kişileri dilendirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olduğunu belirten Zabıta ekipleri, birçok dilencinin şehir dışından geldiği ve Düzcelilerin de duygu sömürüsü yapan kişilere para vermemesi hususunda uyarılarında bulundu.