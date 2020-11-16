Elazığ'da depremin eğitimde açtığı yaralar da sarılıyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan okulların yerine yeni okul yapım çalışmaları devam ediyor. Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un koordinasyonunda birçok hayırsever gerek Bakanlık, gerek Valilik gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğünü arayarak destek olmak istediklerini belirtmişti. Yapılan girişimler neticesinde hayırsever işadamları kentin eğitim hayatına önemli desteklerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever işadamlarının yaptığı protokoller sonucunda kentte bugüne kadar 13 hayırsever ile 183 derslikli 10 okul binası, 1 çok amaçlı salon, 1 güçlendirme (orta hasarlı bina) ve bir okul binasına maddi bağış için protokol imzalandı.

Elazığ'da depremden sonra eğitim alanında yapılan çalışmalarda son durum şu şekilde: Milli Eğitim Müdürlüğünün eski hizmet binasının bulunduğu Akpınar Mahallesindeki alana LİMAK Holding tarafından yapılacak olan 24 derslikli okulun yapımına başlandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün eski hizmet binasının bulunduğu Akpınar Mahallesindeki alana OYAK İnşaat AŞ tarafından yapılacak olan 24 derslikli okulun yapımına başlandı.

Fırat Elektrik AŞ tarafından Korgeneral Hulusi Sayın MTAL'nin yerine yapılacak olan 24 derslikli okulun inşaatına başlandı.

Kolin İnşaat tarafından Mustafa Kemal Ortaokulu'nun yerine yaptırılacak olan 26 derslikli okulun inşaatına başlandı.

Ziver Holding tarafından Aksaray İmam Hatip Ortaokulunun yerinde 12 derslikli okul yapımına başlandı.

Bilet Dükkânı (Burak Soylu) tarafından 12 derslikli Anaokulunun inşaatına başlandı.

Elazığ Lisesini (24 derslik) yaptıracak olan hayırseverimiz Kuveyt Türk bağışını Bakanlığımız hesaplarına yapmış olup en kısa sürede ihaleye çıkılacak ve TOKİ tarafından inşaatına başlanacak.

İyiliğe Uçanlar Derneği tarafından yapımına başlanan 5 derslikli Anaokulunun % 50'lik kısmı tamamlanarak inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Esra Zafer Eşref Yıldırım Ortaokulundaki güçlendirme çalışmaları OFTEK İnşaat tarafından tamamlanarak il müdürlüğüne teslim edildi.

Konya Ticaret Odası Başkanlığı tarafından 142.521 TL maddi bağış yapıldı.

Çelik İnşaat Konstrüksiyon tarafından Hıdır Sever Anadolu Lisesi bahçesinde Çok amaçlı Salon İnşaatına başlandı.

Güven Hastanesi tarafından Altınçevre'de yapılacak olan 8 Derslikli İlkokul binası için protokol imzalandı.

Final Yayıncılık tarafından Elazığ Ortaokulu arsası üzerinde yapılacak olan 24 derslikli Ortaokul binası için protokol imzalandı.

TOKİ VE KAMU BÜTÇESİ İLE YAPILACAK OLAN DİĞER EĞİTİM YATIRIMLARI

TOKİ ile 176 derslikli 11 okul binası ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapımı için protokol yapıldı.

İl Yapım Programı kapsamında İl Özel İdaresi Bütçesinden 138 derslikli 9 okul kazandırılacak.

Devlet Yatırım Programı kapsamında 72 derslikli 3 okul binası ve 1 spor salonu yapım işi ile Ağın, Alacakaya, Arıcak ve Karakoçan ilçelerimizde 40 daireli öğretmen lojmanı işlemleri devam ediyor.