Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri En kolay ton balıklı makarna tarifi: Ton balıklı makarna salatası nasıl yapılır?

En kolay : Ton balıklı makarna salatası nasıl yapılır?

Akşam yemeğinde sadece 10 dakikada hızlı bir yemek tarifine ihtiyacınız varsa tam size göre. Ton balıklı makarna yapımında kullanılan az ama lezzetli malzemeler ağzınızda harikulade uyumu ile enfes bir tat bırakacak. Hafta sonları misafirlerinize de kolay ve lezzetli bir salata tarifi sunmak isterseniz ton balıklı makarna salatasını mutlaka denemenizi tavsiye edebiliriz. Peki, en kolay ton balıklı makarna salata tarifi nasıl hazırlanır? Ton balıklı makarna salatası nasıl yapılır? Ton balıklı makarna malzemeleri nelerdir? İşte ton balıklı makarna sosu, ton balıklı makarna yapılışı ve bazı püf noktaları…

Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:14 ABONE OL
En kolay ton balıklı makarna tarifi: Ton balıklı makarna salatası nasıl yapılır?

Ton balıklı makarna uğraşılmış gibi görünen ama tarifi denediğinizde ne kadar az çaba harcadığınıza inanamayacağınız bir tariftir. Akşam yemeği için hızlı, kurtarıcı ve doyurucu ton balıklı makarna tarifini 10 dakikada hızlıca hazırlayabilirsiniz.

TON BALIKLI MAKARNA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • Yarım paket makarna
  • 1 paket (160 gram) ton balığı
  • 1 büyük boy soğan
  • 3 çorba kaşığı soya sosu(isteğe göre)
  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Maydanoz
  • Sarımsak
  • Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

EN KOLAY TON BALIKLI MAKARNA TARİFİ YAPILIŞI

Ton balıklı makarna, hem zahmetsiz hem de lezzetli bir öğün yemenin en kolay yolu ile hafızanızda kalacak bir tarif. Özellikle makarna severler bu lezzete asla hayır diyemeyecek. Hem doyurucu hem besleyici ton balıklı makarna tarifine aşağıda yer verdik. İşte çok pratik ton balıklı makarnanın yapılışı…

  1. Öncelikle spagetti, burgu, boncuk fark etmez, yarım paket makarnayı tencerede haşlayalım.
  2. Uygun bir tavada küp küp doğranmış 1 adet soğanı kavuralım ve sarımsağı ilave ettikten sonra kokusunu çıkana kadar kızartmadan soteleyelim.
  3. Ardından yağını süzdüğünüz ton balığını ilave edelim, soya sosunu ekleyelim ve bu işlemden sonra ocağın altını hemen kapatalım. Bu sayede ton balıkları da çok dağılmayacak.
  4. Süzülen makarnayı harç ile hafifçe karıştırdıktan sonra ton balıklı makarna hazır. Makarnayı servis tabağında aldıktan sonra üzerini ince doğranmış maydanoz ilavesi ile süsleyebilirsiniz.
  5. Ton balıklı makarnanızın daha lezzetli olmasını istiyorsanız makarnayı pişirirken al dente usulü pişirmeyi de ihmal etmeyin. Dilerseniz makarnanızın üzerine en son parmesan ya da kaşar rendesi ilave edebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
En kolay ton balıklı makarna tarifi: Ton balıklı makarna salatası nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA