Erzincan’da doğa farkındalığı

TEMA Vakfı Erzincan İl Temsilciliği tarafından Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında su ile toprak ilişkisine ve ayrıca Erzincan için eşsiz bir coğrafi değer olan Karasu ırmağı ve havzasına dikkat çekmek için "Katılımcı Nehir Havza Yönetimi" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Projenin sloganı olan "Havzanı Tanı Suyunu Koru" sloganıyla hazırlanan görseller eşliğinde bilgi notları halka dağıtılarak konunun önemi anlatıldı.

Toprağın korunması için ağaçlandırma ne kadar önemliyse erozyonun önlenmesi açısından suyun ve havzanın tanınması da bir o kadar önemli. Bunun için başta kendi yöremizdeki akarsular olmak üzere su kaynaklarımızın farkına varmalıyız. Yerleşim yerleri ve tarım arazileri başta olmak tüm canlı habitatına can veren bu coğrafi değerlerin korunması, gelecek kuşakların yararına olacak şekilde planlanması çok önemlidir. Bunun için Fırat-Dicle havzası sınırları içinde yer alan ilimizden geçen Karasu Irmağı'nın da erozyonla mücadelemizin bir parçası olması gerekmektedir.