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Evinin önünde saldırıya uğradı

'da bakkal dükkanı işleten Serdar Pat (35), evinin önünde kimliği belirsiz yüzleri maskeli iki kişinin tabancalı saldırısında bacağından yaralandı

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 05:35 Son Güncelleme: 17.11.2020 05:36 ABONE OL
Evinin önünde saldırıya uğradı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38029 Sokak'ta meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten Serdar Pat, gece iş yerini kapatıp, eve gitmek için yola koyuldu. Komşularıyla selamlaşan Pat, evinin önüne geldiğinde kendisini burada bekleyen yüzleri maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganların 4 el ateş ettiği Pat, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar, geldikleri motosiklete binip, havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Pat, yakınları tarafından otomobille Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Pat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırganları yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Evinin önünde saldırıya uğradı
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