Gaziantep'te bir ay antrenman yok

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde spor merkezlerindeki çalışmalar ve alt yapı antrenmanlarını bir ay süreyle durdurdu.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanarak korona virüs salgınındaki son durumu ele aldı. Toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl ve İlçe Spor Merkezleri ve alt yapı antrenmanlarının salgının yayılım hızını azaltmak maksadıyla 1 ay süreyle durdurulmasına karar verildi.

Yapılan açıklamada, sadece müsabakası olan takımların karardan muaf tutulduğu belirtilerek, belirtilen tedbirlere ve alınan karara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.