Haliliye’de salgınla mücadele aralıksız devam ediyor

Haliliye Belediyesi, covid-19 salgınının kentte görülmesi ile birlikte başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Osman Gazi ve Şair Nabi mahallerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti. Haliliye Belediyesi, ilçe temizliği ve koronavirüs ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Osman Gazi ve Şair Nabi mahallerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti.

Yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Şair Nabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek, Haliliye Belediyesinin salgınla birlikte başlattığı dezenfekte ve köpüklü su ile yıkama çalışmalarına devam ettiğini belirterek bu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve tüm ekiplerine teşekkür etti. Ayrıca ekipler, temizlik çalışması başlattıkları mahallelerde dar sokakları mobil araçlar ve temizlik personeli desteği ile tertemiz yıkayarak dezenfekte ediyor.Öte yandan Temizlik işleri Müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ilçede dönüşümlü olarak devam ettiğini, bununla birlikte rutin temizlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.