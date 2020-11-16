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’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

'nın ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:24 ABONE OL
Hilvan’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mustafa Taş idaresindeki 21 AAH 956 plakalı minibüs, Mahmut Engin'in kullandığı 33 EKV 84 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücülerden Engin ile yolcular Mücahit Kesici, Ramazan Karaca ve Fuat Cengiz yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fuat Cengiz'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hilvan’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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