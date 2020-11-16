Hırsızlık turnesi! 10 günde 5 ili soydular!

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde 2 Kasım 2020 günü meydana gelen olayda, bir kuyumcuya giren ve altın zincirlere bakan 3 kişi, dükkândan ayrıldıktan kısa bir süre sonra malları yerine koyan iş yeri sahibi, hırsızlık yapıldığını fark etti. İhbar sonrası harekete geçen Kocaeli Polisi, yapmış oldukları incelemeler sonucu, olayı gerçekleştiren 3 kişinin kimliklerini belirledi. İran uyruklu oldukları tespit edilen kişilerin farklı illerden de benzer olaylar gerçekleştirildiğ tespit edilince yakalanmaları için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIK TURNESİ! 10 GÜNDE 5 İL!

Şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ederken, önceki gün kimlikleri tespit edilen kişilerin Kocaeli sınırları içerisinde yine iş üstünde oldukları tespit edildi. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartepe İlçesinde şahısları düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Yakalanan İran uyruklu M.K, S.G ve F.B üzerinden çok sayıda Türk Lirası, dolar, euro ve İzmit ilçesinde 2 Kasım günü yapılan hırsızlıkta çaldıkları altın zincir ele geçirildi. 10 gün önce İstanbul'dan yola çıkan İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve İzmir'de tırnakçılık yöntemi ile hırsızlık yapan 3 şüpheli tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.