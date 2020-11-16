İpad almak için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Shangkun, ameliyatın ardından aldığı para ile bir iPad2 ve bir iPhone 4 telefon satın almıştı. Yeni cihazlarıyla eve döndüğünde durumdan şüphelenerek Shangkun'a telefon ve tableti nasıl aldığını itiraf ettiren anne Shangkun, "Oğlum eve bir tablet ve telefonla dönünce ona paranın nerden geldiğini sordum. En sonunda dayanamadı her şeyi anlattı ve böbreğini sattığını söyledi. Bunu söylediği an dünyamız başımıza yıkıldı" demişti. Yasa dışı organ ticaretinin detaylarının ortaya çıkması ile 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 5'i kasıtlı yaralama ve organ ticaretiyle suçlanırken, suçlananlar arasında cerrah, komisyoncu, ameliyathaneyi kiralayan kişi ve çevrimiçi sohbet aracılığı ile organ arayan kişiler yer aldı.