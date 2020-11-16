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'da feci , otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı

sahil yolunda olunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil yaptı. Kaza sonucu otomobil ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 01:57 Son Güncelleme: 17.11.2020 02:08 ABONE OL
İstanbul Kartal'da feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı

Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kaza sonucu ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 00.00 sıralarında Kartal sahil yolu Maltepe istikametinde meydana geldi.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Çevredeki görgü tanıklarının iddiasına göre, sahil yolu üzerinde makas atarak ilerlediği belirtilen Özgür Karataş yönetimindeki 35 HER 13 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü yola fırladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılan Karataş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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İstanbul Kartal'da feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 1 yaralı
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