İstanbul'da 2 milyonluk kaza: Toplu araç taşıma kamyonları çarpıştı...

HASAR 2 MİLYON LİRA

Kazada, Sami Büyükodacı'nın kamyonunda bulunan 3 otomobil ile Delice'nin kamyonuyla taşıdığı 2 otomobil hasar gördü. Otomobillerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

Otomobilleri bayiye götürmek için yola çıktığını belirten Sami Büyükodacı "Kırmızı ışıkta dururken arkadan geldi, çarptı. Bendeki 3 otomobil hasar gördü. O, araçta sıkıştı. Ciddi bir durum yok" dedi.