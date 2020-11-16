Masmavi deniz yeşile döndü! İzmir'de korkutan görüntü!

İzmir'in Bostanlı sahilinde denizin rengi yeşile döndü. Su yüzeyinin yeşil bir katmanla kaplandığını gören çevre halkı şaşkına dönerken bu görüntünün nedeni kısa zamanda fark edildi. Denizin yüzeyini kaplayan bu yeşil tabakanın halk arasında deniz marulu olarak bilinen bir su bitki olduğu ifade edildi.
BOSTANLI SAHİLİ YEŞİLE DÖNDÜ! ÇEVRE HALKINDA TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI
Deniz marulu olarak da bilinen su bitkisinin istilası çevre halkına göre; bölgede gerçekleşen deprem nedenli olarak ortaya çıktı. Daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmayan vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi…
DENİZ MARULU İSTİLASI
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.
Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde deniz yüzeyi yeşil renkli su bitkisiyle kaplandı. Halk arasında 'deniz marulu' olarak bitkiyle kaplı denizi görenler şaşkına döndü.
"DEPREMDEN DOLAYI OLABİLİR"
Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken Uğur Karahan, "Şaşırdım, İzmir'de böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Buraya Bergama'dan geldim. Depremden dolayı oluşmuş olabilir. Kış geldiği için de oluşmuş olabilir. Denizin yeşil olduğunu görünce korktum" dedi.
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞMADIK."
Denizdeki görüntünün İzmir'e yakışmadığını söyleyen Denizcan Tosun da, "Bostanlı'da daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadık. Bu manzarayı görmek beni çok üzdü. Yoğun bir koku da var. Çiğli tarafında yoğun bir çöp kokusu var" diye konuştu.
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Büyükışık, arıtmada kullanılan Büyük Kanal'ın kapasitesinin arttığı durumlarda denize verilen besince zengin atıkların deniz maruluna neden olduğunu söyledi.