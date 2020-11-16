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Kaçar, ’daki en genç ekip başkanı

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Kaçar, NASA’daki en genç ekip başkanı
Türk bilim insanı Prof. Dr. Betül Kaçar, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) 12 araştırma grubundan oluşan ekibi yönetecek. NASA'ya ilk olarak 10 yıl önce ziyaretçi araştırmacı olarak giren Prof. Dr. Kaçar, NASA'da mevcut bir ekibe dâhil edildiyse de bununla yetinmedi. Daha fazlasını yapabileceğinin inancıyla kurduğu yeni ekip, NASA tarafından kabul gördü. Bu pozisyona kabul edilen en genç isim olan Prof. Dr. Kaçar, ekibiyle birlikte 5 yıl sürecek bir projede yaşamın nitrojeni neden kullandığını sorgulayıp laboratuvarda ve arazide deneyler yapacak.
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Kaçar, NASA’daki en genç ekip başkanı
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