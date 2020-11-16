Kaçar, NASA’daki en genç ekip başkanı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Betül Kaçar, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) 12 araştırma grubundan oluşan ekibi yönetecek. NASA'ya ilk olarak 10 yıl önce ziyaretçi araştırmacı olarak giren Prof. Dr. Kaçar, NASA'da mevcut bir ekibe dâhil edildiyse de bununla yetinmedi. Daha fazlasını yapabileceğinin inancıyla kurduğu yeni ekip, NASA tarafından kabul gördü. Bu pozisyona kabul edilen en genç isim olan Prof. Dr. Kaçar, ekibiyle birlikte 5 yıl sürecek bir projede yaşamın nitrojeni neden kullandığını sorgulayıp laboratuvarda ve arazide deneyler yapacak.